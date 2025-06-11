Німеччина

Захисник приєднався до команди тен Гага.

Французький центральний захисник івуарійського походження Аксель Тап нещодавно дебютував на "дорослому" рівні в складі Парі Сен-Жермен, однак вирішив не пов’язувати з цим клубом свої перші серйозні кроки в професійній кар’єрі.

Контракт 17-річного виконавця з "червоно-синіми" добіг до завершення, після чого його вже з прицілом на підписання в якості вільного агента почав вести леверкузенський Баєр.

І коли сезон залишився позаду, "фармацевти" одразу взялись оформлювати цей перехід.

Зрештою, Баєр оголосив про підписання молодого таланта на довгостроковий контракт.

За основну команду ПСЖ Тап устиг відіграти три матчі, 252 хвилини.