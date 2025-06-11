Німеччина

Іспанський вінгер зацікавлений у продовженні кар'єри у Мюнхені.

Вінгер збірної Іспанії та Атлетіка Більбао Ніко Вільямс повідомив керівництво Баварії про свою готовність розглянути перехід до мюнхенського клубу. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У зв’язку з цим спортивний директор Крістіан Еберль та директор з футболу Крістоф Фройнд уже провели зустріч із представниками 22-річного гравця — перемовини тривають.

Контрактна клаусула Вільямса-молодшого становить 60-65 мільйонів євро, а його зарплатні очікування — близько 20 мільйонів євро на рік до вирахування податків. У Баварії уважно аналізують фінансову сторону угоди, однак домовленості наразі немає — переговори перебувають на ранній стадії.

Водночас Баварія не полишає інтересу до Бредлі Баркола з ПСЖ, хоча трансфер французького таланта виглядає значно складнішим, оскільки паризький клуб не має наміру його відпускати.