Німеччина

20-річний Абдулає Фає стане новим центральним оборонцем “фармацевтів”.

Баєр Леверкузен домовився про перехід молодого центрального захисника Абдулає Фає зі шведського клубу Геккен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 20-річний сенегалець найближчими днями приєднається до німецької команди, ставши важливою складовою оборони “фармацевтів” на майбутнє.

Фає вважається перспективним центральним оборонцем, який вже встиг проявити себе в Швеції: 22 матчі у другому дивізіоні та 6 — у першому.

Леверкузен розраховує, що молодий гравець допоможе посилити захисну лінію клубу і поступово стане основою оборони не на один рік.