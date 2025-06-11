20-річний Абдулає Фає стане новим центральним оборонцем “фармацевтів”.
Абдулає Фає, ФК Геккен
11 червня 2025, 19:59
Баєр Леверкузен домовився про перехід молодого центрального захисника Абдулає Фає зі шведського клубу Геккен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 20-річний сенегалець найближчими днями приєднається до німецької команди, ставши важливою складовою оборони “фармацевтів” на майбутнє.
Фає вважається перспективним центральним оборонцем, який вже встиг проявити себе в Швеції: 22 матчі у другому дивізіоні та 6 — у першому.
Леверкузен розраховує, що молодий гравець допоможе посилити захисну лінію клубу і поступово стане основою оборони не на один рік.