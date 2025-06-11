Колишній воротар Ліверпуля представляє клуб із Гельзенкірхена від початку 2025 року.
Лоріс Каріус, Getty Images
11 червня 2025, 21:08
Голкіпер Лоріс Каріус оновив свою угоду з Шальке, передає офіційний сайт клубу.
Гельзенкірхенці підписали 31-річного німця в січні 2025-го. Тоді договір про співпрацю з гравцем було розраховано до кінця сезону-2024/25.
Каріус узяв участь у чотирьох матчах Шальке в другій Бундеслізі, пропустивши п'ять голів і раз зберігши свої ворота "сухими". Наприкінці березня Лоріс отримав травму литкового м'яза через яку клуб не міг розраховувати на нього в семи протистояннях.
Новий контракт із воротарем розраховано до липня 2027-го. Він також отримав новий номер (1-й замість 27-го).
Раніше Шальке переманив керманича Таловєрова з Плімута.