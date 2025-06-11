Німеччина

Колишній воротар Ліверпуля представляє клуб із Гельзенкірхена від початку 2025 року.

Голкіпер Лоріс Каріус оновив свою угоду з Шальке, передає офіційний сайт клубу.

Гельзенкірхенці підписали 31-річного німця в січні 2025-го. Тоді договір про співпрацю з гравцем було розраховано до кінця сезону-2024/25.

Каріус узяв участь у чотирьох матчах Шальке в другій Бундеслізі, пропустивши п'ять голів і раз зберігши свої ворота "сухими". Наприкінці березня Лоріс отримав травму литкового м'яза через яку клуб не міг розраховувати на нього в семи протистояннях.

Новий контракт із воротарем розраховано до липня 2027-го. Він також отримав новий номер (1-й замість 27-го).

Раніше Шальке переманив керманича Таловєрова з Плімута.