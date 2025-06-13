Німеччина

Іспанський вінгер не поїхав із Баварією на Клубний чемпіонат світу — клуб готує його до продажу.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував ситуацію навколо нападника Браяна Сарагоси, який не вирушив із командою до США на Клубний чемпіонат світу.

Керівник мюнхенського клубу визнав, що клуб розглядає варіант трансферу 23-річного гравця.

"Ми відкриті до трансферу", — коротко заявив Еберль щодо майбутнього іспанського вінгера.

Нагадаємо, Баварія погодила перехід Сарагоси ще у грудні 2023 року за суму близько 15 мільйонів євро. У лютому 2024-го клуб вирішив прискорити трансфер і заплатив додаткові 4–5 мільйонів євро бонусами, підписавши контракт до 2029 року.

Втім, уже в серпні Сарагоса був відданий в оренду в Осасуну — без опції викупу. Тепер мюнхенці планують остаточний продаж гравця.