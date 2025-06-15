Німеччина

Претенденти на якісного гравця завжди знайдуться.

Фіналіст цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер отримав нового головного тренера в особі Крістіана Ківу, тож тепер починається новий етап у розвитку "змій".

Вочевидь, і літня трансферна кампанія для "нерадзуррі" зазнає змін, і цілком можливо, що ми будемо спостерігати за відходом ключових футболістів із клубу.

Чи буде серед них турецький опорний півзахисник Хакан Чалханоглу? Можливо. Принаймні, у клубі відверто говорять про готовність до розставання з гравцем, контракт якого розрахований ще на два роки.

31-річний виконавець провів черговий відмінний сезон — 11 голів та вісім гольових передач у 47 матчах, що дозволяє йому бути високо оціненим на трансферному ринку.

Розуміє це й Інтер, а тому вимоги міланського клубу максимально прозорі — 40 млн євро, і можна починати перемовини.

Наразі інтерес у Чалханоглу висловив турецький Галатасарай, тож цілком можливими є перші виступи Хакана в клубі з батьківщини вже в наступній кампанії.