Керманич Баварії прокоментував підписання новачка.
Венсан Компані, Getty Images
15 червня 2025, 13:52
Мюнхенська Баварія першу частину цьогорічної літньої трансферної кампанії присвятила, зокрема, підписанню колишнього захисника леверкузенського Баєра Йонатана Та.
Після цього "Рекордмайстер" домовились із "фармацевтами" щодо того, щоб 29-річний новачок зіграв за них на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США.
Головний тренер Баварії Венсан Компані тим часом прокоментував перший досвід роботи з Та.
"Йонатан має необхідні для нас лідерські якості. Він багато спілкується з одноклубниками під час гри і вже показав свої навички в Бундеслізі.
Завдяки національній збірній, інтегрувати його в нашу команду не так і складно. Ми впевнені, що він допоможе нам уже в короткостроковій перспективі.
Тим паче, що на його позиції у нас є кілька гравців, які ще не готові на 100% — це Кім та Дайо Упамекано. Вони, поки що, не тренуються на повну", — заявив бельгійський фахівець.
Нагадаємо, що Баварія на КЧС-2025 заявила також і ще одного гравця, якого підписала ще за ходом сезону.