Німеччина

Керманич Баварії прокоментував підписання новачка.

Мюнхенська Баварія першу частину цьогорічної літньої трансферної кампанії присвятила, зокрема, підписанню колишнього захисника леверкузенського Баєра Йонатана Та.

Після цього "Рекордмайстер" домовились із "фармацевтами" щодо того, щоб 29-річний новачок зіграв за них на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США.

Головний тренер Баварії Венсан Компані тим часом прокоментував перший досвід роботи з Та.

"Йонатан має необхідні для нас лідерські якості. Він багато спілкується з одноклубниками під час гри і вже показав свої навички в Бундеслізі.

Завдяки національній збірній, інтегрувати його в нашу команду не так і складно. Ми впевнені, що він допоможе нам уже в короткостроковій перспективі.

Тим паче, що на його позиції у нас є кілька гравців, які ще не готові на 100% — це Кім та Дайо Упамекано. Вони, поки що, не тренуються на повну", — заявив бельгійський фахівець.

Нагадаємо, що Баварія на КЧС-2025 заявила також і ще одного гравця, якого підписала ще за ходом сезону.