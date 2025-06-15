Німеччина

35-річний футболіст забив дубль проти Окленд Сіті.

Нападник Баварії Томас Мюллер досяг позначки в 250 голів за команду.

35-річний футболіст відзначився дублем у матчі першого туру групової стадії клубного чемпіонату світу проти Окленд Сіті. На 89-й хвилині форвард встановив на табло остаточний результат – 10:0. Тепер в активі Мюллера в цілому 250 голів у 752 матчах за Баварію.

Нагадаємо, що після завершення клубного чемпіонату світу Томас Мюллер покине клуб вільним агентом.

21 червня Баварія зустрінеться з аргентинським Бока Хуніорс у поєдинку другого туру, а 24 червня зіграє проти португальської Бенфіки.