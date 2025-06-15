35-річний футболіст забив дубль проти Окленд Сіті.
Томас Мюллер, Getty Images
15 червня 2025, 21:24
Нападник Баварії Томас Мюллер досяг позначки в 250 голів за команду.
35-річний футболіст відзначився дублем у матчі першого туру групової стадії клубного чемпіонату світу проти Окленд Сіті. На 89-й хвилині форвард встановив на табло остаточний результат – 10:0. Тепер в активі Мюллера в цілому 250 голів у 752 матчах за Баварію.
Нагадаємо, що після завершення клубного чемпіонату світу Томас Мюллер покине клуб вільним агентом.
21 червня Баварія зустрінеться з аргентинським Бока Хуніорс у поєдинку другого туру, а 24 червня зіграє проти португальської Бенфіки.