Німеччина

Півзахисник уразив ворота Мамелоді Сандаунз на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Боруссія Дортмунд у рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 протистоїть Мамелоді Сандаунз на TQL Стедіум у Цинциннаті.

Саме представник ПАР відкрив рахунок у поєдинку, але клуб Бундесліги ще до завершення першого тайму відповів йому трьома своїми голами. Зокрема, на 45-й хвилині дебютним результативним ударом за "чорно-жовтих" відзначився центральний півзахисник Джоб Беллінгем.

Для 19-річного англійця це другий матч за Боруссію Дортмунд. Про його перехід із Сандерленда було оголошено 10 червня.

За даними transfermarkt, дортмундцям талановитий виконавець обійшовся в понад 30 мільйонів євро. Контракт із Беллінгемом розраховано до кінця червня 2030 року.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією протистояння Мамелоді Сандаунз — Боруссія Дортмунд на нашому сайті.