"Знайоме обличчя", — йдеться у пресрелізі "джмелів".
Беллінгем, Боруссія
10 червня 2025, 15:51
Боруссія Дортмунд оголосила про підсилення свого складу, підписавши молодого півзахисника Джоба Беллінгема з Сандерленда
19-річний гравець молодіжної збірної Англії U-21 у вівторок, 10 червня, підписав з "джмелями" контракт, розрахований до 30 червня 2030 року.
Сандерленд придбав Беллінгема в Бірмінгем Сіті в липні 2023 року. Тоді перший клуб Джоба отримав за нього 1.75 млн євро.
Нагадаємо, брат Джоба Джуд, який зараз представляє Реал Мадрид, теж виступав за Боруссію Дортмунд (2020-2023).
Раніше повідомлялося, що Назарій Русин може остаточно залишити Сандерленд уже цього літа.