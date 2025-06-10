Німеччина

"Знайоме обличчя", — йдеться у пресрелізі "джмелів".

Боруссія Дортмунд оголосила про підсилення свого складу, підписавши молодого півзахисника Джоба Беллінгема з Сандерленда

19-річний гравець молодіжної збірної Англії U-21 у вівторок, 10 червня, підписав з "джмелями" контракт, розрахований до 30 червня 2030 року.

Сандерленд придбав Беллінгема в Бірмінгем Сіті в липні 2023 року. Тоді перший клуб Джоба отримав за нього 1.75 млн євро.

Нагадаємо, брат Джоба Джуд, який зараз представляє Реал Мадрид, теж виступав за Боруссію Дортмунд (2020-2023).

Раніше повідомлялося, що Назарій Русин може остаточно залишити Сандерленд уже цього літа.