Німеччина

Леверкузенці розглядають півзахисника ПСВ як перспективне підсилення атаки.

Баєр Леверкузен розпочав офіційні переговори з ПСВ щодо можливого підписання американського півзахисника Маліка Тілльмана.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "фармацевти" серйозно зацікавлені в активізації опції викупу 23-річного гравця на заміну проданному Флоріану Вірц до Ліверпуля — зараз переговори тримають про можливі фінансові поступки щодо угоди.

Тілльман, чий контракт із ПСВ діє до 2028 року, є одним із найбільш талановитих представників нового покоління футболістів збірної США.

У сезоні-2024/25 універсальний американський півзахисник зіграв 34 матчі, забив 16 голів та віддав 5 асистів.