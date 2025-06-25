Німеччина

Неаполітанці натомість ще не домовились із Болоньєю.

Швейцарський нападник італійської Болоньї Дан Ндоє цього літнього трансферного вікна перебуває в полі уваги чималої кількості клубів.

Однак Наполі вдалось випередити решту претендентів і погодити можливий контракт із 24-річним виконавцем.

Проте перемовини з "россоблу" для "Партенопеї" видались не настільки успішними — Болонья продовжує стояти на 40 млн євро компенсації за трансфер її футболіста, і поступатись наміру не має.

І оскільки виникло певне затишшя в перемовинах поміж клубами, інші претенденти на Ндоє миттєво активізувались.

Серед них — дортмундська Боруссія, яка спробує не зробити помилку конкурентів, і піде з пропозицією одразу до Болоньї найближчими днями.

У цьому сезоні Ндоє забив дев’ять голів та віддав шість гольових передач за 41 матч.