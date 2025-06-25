Неаполітанці натомість ще не домовились із Болоньєю.
Дан Ндоє, Getty Images
25 червня 2025, 08:50
Швейцарський нападник італійської Болоньї Дан Ндоє цього літнього трансферного вікна перебуває в полі уваги чималої кількості клубів.
Однак Наполі вдалось випередити решту претендентів і погодити можливий контракт із 24-річним виконавцем.
Проте перемовини з "россоблу" для "Партенопеї" видались не настільки успішними — Болонья продовжує стояти на 40 млн євро компенсації за трансфер її футболіста, і поступатись наміру не має.
І оскільки виникло певне затишшя в перемовинах поміж клубами, інші претенденти на Ндоє миттєво активізувались.
Серед них — дортмундська Боруссія, яка спробує не зробити помилку конкурентів, і піде з пропозицією одразу до Болоньї найближчими днями.
У цьому сезоні Ндоє забив дев’ять голів та віддав шість гольових передач за 41 матч.