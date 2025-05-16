Італія

Даном Ндоє цікавляться представники чемпіонату Англії.

Автор єдиного й вирішального гола у фіналі Кубка Італії-2024/25 Дан Ндоє опинився в сфері інтересів двох провідних клубів АПЛ, передає журналіст Ніколо Скіра.

Мілан — Болонья 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії 14.05.2025

Потенційні покупці правого вінгера Болоньї наразі не називаються. Повідомляється, що за 24-річного швейцарця сенегальського походження "россоблу" хочуть отримати 40 мільйонів євро.

Контракт Ндоє з клубом Серії А розраховано до кінця червня 2027-го й включає опцію продовження на рік. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 25 млн, тоді як Базель у серпні 2023 року продав його за 10.15 млн.

У ході поточної кампанії Дан відзначився дев'ятьма голами й п'ятьма асистами в 39-ти матчах усіх турнірів.