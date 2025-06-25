Німеччина

Деталі нового контракту з італійським виконавцем не розкриваються.

Фрайбург продовжив контракт із лівим вінгером Вінченцо Гріфо, передає офіційний сайт клубу.

Деталі стосовно оновлення угоди з 32-річним італійцем не розголошуються. На рахунку Гріфо 94 гола й 88 асистів у 307-ми матчах за Фрайбург у всіх турнірах.

Уперше Вінченцо приєднався до клубу влітку 2015-го. Тоді Гоффенгайм отримав за нього 1 млн євро. Двома роками пізніше Фрайбург продав виконавця Боруссії Менхенгладбах за 6 млн.

Влітку 2018-го Гріфо повернувся до клубу із Зінсгайма (5.5 млн), а вже взимку 2019 року — до Фрайбурга (оренда, 0.6 млн). На початку вересня 2019-го італієць вдруге повноцінно поповнив склад свого нинішнього клубу (7 млн).

За даними transfermarkt, у топ-5 гравців із найбільшою кількістю матчів за Фрайбург Вінченцо ділить із Райнгардом Біндером четверту-п'яту сходинки.