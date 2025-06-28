Німеччина

Черговий японець у німецькому футболі.

Німецький Гоффенгайм оформив трансфер центрального захисника Кокі Матіди з бельгійського Юніона. Про це повідомляє офіційний сайт "селян".

Зазначається, що з 27-річним гравцем збірної Японії підписано довготривалий контракт. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Матіда обійшовся Гоффенгайму у 4,75 млн. євро.

"У Кокі Матіді ми знайшли центрального захисника, який володіє саме тими якостями, які ми шукали на цю позицію", — заявив спортивний директор німецького клубу Андреас Шикер.

Минулого сезону Кокі Матіда відіграв за Юніон 48 матчів та забив 1 гол. Разом з "апачі" він став володарем трофею Жюпілер Про-ліги.