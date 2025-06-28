Німеччина

Клубам доведеться або домовлятись, або розходитись остаточно.

Після невдачі в перемовинах із тепер уже колишнім атакувальним півзахисником леверкузенського Баєра Флоріаном Вірцем, який обрав англійський Ліверпуль, мюнхенська Баварія сама не своя.

"Рекордмайстер" прагне підсилити свою ланку атаки на тлі відходу з клубу Томаса Мюллера та Лероя Сане, і одночасно відповідати за позиції як на фланзі, так і в центрі атакувальної зони, може ніхто інший, як феномен цього сезону Бундесліги нападник Штутгарта Нік Вольтемаде.

23-річний виконавець наразі перебуває за крок до перемоги на чемпіонаті світу-2025 у категорії U-21, де в фіналі "Бундестім" гратиме проти Англії.

А тим часом вирішується клубна доля нападника в перемовинах поміж Баварією та Штутгартом.

Наразі ситуація неоднозначна — мюнхенці пропонують гравцю такі умови, від яких він навряд чи відмовиться.

Але існує ще й бажання "швабів" залишити в себе гравця на наступний сезон, і тому вимоги Штутгарта однозначні — 100 млн євро.

Такий сценарій за жодних обставин не влаштовує Баварію, яка очікувала на максимум 50 млн євро ставки по цьому трансферу.

Зараз у Німеччині всі завмерли в очікуванні вівторка, 1 липня, — дня відкриття трансферного вікна, коли очікується суттєве пожвавлення перемовин поміж цими клубами. Вольтемаде на той момент може бути вже чемпіоном Європи серед молоді.

За сезон у Ніка 17 голів та три гольові передачі за 33 матчі на клубному рівні.