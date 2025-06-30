Німеччина

Молодий англієць може переїхати до Німеччини.

Талановитий півзахисник англійського Манчестер Сіті Джеймс Макейті цього літа може змінити клубну прописку.

За інформацією ESPN, в послугах 22-річного англійця зацікавлені дортмундська Боруссія та леверкузенський Баєр.

Зазначається, що Ман Сіті може відпустити свого вихованця за 25 млн. євро, але тільки з прописаною в угоді опцією зворотного викупу гравця та певним відсотком у разі його перепродажу.

Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Джеймс Макейті відіграв за Ман Сіті 27 матчів та забив 7 голів.