Німеччина

Голкіпер збірної Чехії може змінити клуб вже цього літа.

Воротар Матей Коварж найближчим часом може покинути леверкузенський Баєр.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, переговори про відхід 25-річного чеського голкіпера перебувають на просунутій стадії.

Коварж має чинний контракт із леверкузенським клубом до 2027 року, однак керівництво Баєра готове розглянути можливість його продажу. Ім’я потенційного нового клубу наразі не розголошується, але джерела зазначають, що обидві сторони налаштовані на угоду.

Матей Коварж приєднався до Баєра влітку 2023 року з Манчестер Юнайтед, але здебільшого виконував роль другого номера після Лукаса Градецькі. У минулому сезоні чех провів за "фармацевтів" 15 матчів, в яких пропустив 13 голів та 9 разів відстояв "на нуль".