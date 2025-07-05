Німеччина

Гендиректор Баварії відзначив важливість довіри тренера до футболіста.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрізен прокоментував для Sky Sports ситуацію навколо майбутнього центрального захисника Дайо Упамекано, зокрема питання можливого продовження контракту з клубом.

"Я не буду сьогодні говорити про звіти чи про переговори, які ми ведемо з гравцями чи агентами", — заявив Дрізен. — "Але ви маєте рацію, кажучи, що Упамекано процвітає під керівництвом Венсана Компані. Венсан довіряє гравцю та вселяє йому впевненість, і я думаю, що це піде на корить команді".

Нагадаємо, що з приходом нового головного тренера Венсана Компані, Упамекано демонструє впевнену гру в центрі оборони, чим значно покращив свої позиції в команді.