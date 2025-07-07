Німеччина

Насправді, під виглядом вимагання вибачень, гравці Баварії хотіли непомітно прихопити з собою Барколя.

Колишній гравець мюнхенської Баварії Рафінья розповів, що гравці "ротен" після матчу з ПСЖ увірвалися до роздягальні парижан і вимагали від Джанлуїджі Доннарумми, щоб той приніс вибачення Джамалу Мусіалі за нанесення йому важкої травми.

"Футболісти Баварії вміють гідно програвати, я добре їх знаю. Вони хотіли, щоб Доннарумма хоча б вибачився перед Мусіалою, адже бачили, наскільки серйозна ця травма.

Після гри в роздягальні були розмови на підвищених тонах. Футболісти пішли в роздягальню ПСЖ за Доннаруммою, щоб вимагати вибачень, вони обмінялися міцними висловами. Гравці зажадали цього, посилаючись на "кодекс етики", хоча він і не завдав цю травму спеціально", — наводить слова Рафіньї SporTV.

Раніше Мануель Ноєр розкритикував Доннарумму за нанесення травми Мусіалі.