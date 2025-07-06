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Велика втрата для мюнхенського клубу.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про травму Джамала Мусіали. Цитує бельгійського наставника Bayern&Germany.

"Я рідко буваю такий злий у перерві, не на своїх гравців — я знаю, що в житті є набагато важливіші речі, — але для цих хлопців це їхнє життя.

Такі люди, як Джамал Мусіала, живуть заради футболу. Він щойно оговтався, і тепер відбувається цей жах. Ти відчуваєш себе безпорадним. Моя кров все ще кипить, але не через результат, а через те, що це сталося з людиною, яка так любить Гру.

Я не з тих, хто скаржиться. Це сталося, але наша боротьба полягає в тому, щоб перед початком сезону переконатися, що такого більше не повториться. Потрібно зберігати спокій і об'єктивність. Чесно кажучи, удача теж потрібна. Ми нічого не змогли вдіяти з травмою Мусіали. Не завжди можна тримати все під контролем. Дуже шкода", — сказав Компані.

Раніше повідомлялося, що Мусіала може пропустити до 5 місяців внаслідок жорсткого зіткнення з Доннаруммою.