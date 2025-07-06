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Німець незадоволений діями італійського колеги.

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився про травму Джамала Мусіали, яку він отримав в боротьбі з воротарем ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма у матчі 1/4 фіналу КЧС, в якому парижани святкували перемогу із рахунком 2:0.

"Це ситуація, в якій не обов'язково було грати саме так, як зіграв Доннарумма. Це занадто ризиковано. Він розумів, що міг завдати травми.

Я підійшов до нього і сказав: "Ти не хочеш підійти до нашого гравця?". Це питання поваги — підійти і побажати хлопцеві всього найкращого. У підсумку він це все-таки зробив. У таких випадках завжди важлива чесна гра. Я б відреагував по-іншому", — сказав Ноєр.

Раніше повідомлялося, що Мусіала може пропустити до 5 місяців внаслідок жорсткого зіткнення з Доннаруммою.