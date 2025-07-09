Гравець не зміг закріпитись у Франкфурті.
Ігор Матанович, scfreiburg.com
09 липня 2025, 12:05
Франкфуртський Айнтрахт ще влітку 2021 року оформив скромний трансфер тоді ще юного хорватського нападника Ігора Матановича із Санкт-Паулі за 500 тис. євро, але пробитись до основної команди "орлів" у гравця зрештою так і не вийшло.
Один сезон він відіграв у оренді в складі "піратів", а годом його відправили ще на рік до Карлсруе, тож зрештою на рахунку нині вже 22-річного виконавця опинилось лише 25 матчів (673 хвилини), два голи та один гольовий пас за Айнтрахт — усі за минулу кампанію.
Гравець розумів, що для прогресу цього недостатньо, тож обговорив із клубом можливість продажу задля пошуку належної ігрової практики.
Варіант не забарився — Фрайбург сплатив Айнтрахту 6,7 млн євро та отримав собі досі перспективного футболіста на контракт до 2029 року.