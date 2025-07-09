Німеччина

Гравець не зміг закріпитись у Франкфурті.

Франкфуртський Айнтрахт ще влітку 2021 року оформив скромний трансфер тоді ще юного хорватського нападника Ігора Матановича із Санкт-Паулі за 500 тис. євро, але пробитись до основної команди "орлів" у гравця зрештою так і не вийшло.

Один сезон він відіграв у оренді в складі "піратів", а годом його відправили ще на рік до Карлсруе, тож зрештою на рахунку нині вже 22-річного виконавця опинилось лише 25 матчів (673 хвилини), два голи та один гольовий пас за Айнтрахт — усі за минулу кампанію.

Гравець розумів, що для прогресу цього недостатньо, тож обговорив із клубом можливість продажу задля пошуку належної ігрової практики.

Варіант не забарився — Фрайбург сплатив Айнтрахту 6,7 млн євро та отримав собі досі перспективного футболіста на контракт до 2029 року.