Німеччина

Лідер Баварії подякував за підтримку після операції і заявив, що не тримає зла на Джанлуїджі Доннарумму.

Атакуючий пізахисник Баварії Джамал Мусіала вперше прокоментував свою травму, якої зазнав у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ (0:2) після зіткнення з воротарем французької команди Джанлуїджі Доннаруммою.

На тлі чималою критики на адресу італійця з боку босів Баварії, 22-річний німець встав на його захист.

"Дякую за любов і підтримку, яку я отримав від усіх вас. Це дуже багато значить для мене. Приємно бачити, як футбольний світ об'єднується в такий час, і я дійсно ціную це. Операція пройшла добре. Я перебуваю під ретельним наглядом.

Хочу сказати, що в тому, що сталося, нікого звинувачувати. Подібні ситуації трапляються, і тепер я маю намір використати цей час, щоб знову набратися сил і позитивного настрою. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами", – сказав Мусіала у своєму Instagram-акаунті.



У 21-річного гравця діагностовано перелом малогомілкової кістки та вивих гомілковостопного суглоба зі зміщенням. За попередніми оцінками, на відновлення йому знадобиться кілька місяців.