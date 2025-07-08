Німеччина

Лідер Баварії вибув на кілька місяців через перелом малогомілкової кістки.

ФК Баварія офіційно повідомила, що атакувальний півзахисник Джамал Мусіала успішно переніс операцію після серйозної травми, яку він отримав у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти Парі Сен-Жермен (0:2).

22-річний лідер баварців зазнав вивиху гомілкостопа, який супроводжувався переломом малогомілкової кістки. Інцидент стався під час матчу у США, після чого гравця було замінено у перерві.

За інформацією пресслужби мюнхенського клубу, Мусіала вже завтра розпочне перші етапи реабілітації, однак допомогти команді на полі він не зможе ще кілька місяців.

Таким чином, Баварія змушена буде обійтися без одного зі своїх ключових гравців щонайменше на старті нового сезону.