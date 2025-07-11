Німеччина

Крістіан Кофане — сьомий літній новачок леверкузенського клубу.

Центральний нападник Крістіан Кофане попрощався з Альбасете й поповнив склад Баєра, передає офіційний сайт леверкузенців.

За даними transfermarkt, перехід 18-річного камерунця обійшовся "фармацевтам" у 5 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029-го.

Сезон-2024/25 був для Кофане дебютним. На його рахунку вісім голів і один асист у 20-ти матчах за Альбасете в другому за статусом дивізіоні Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Баєр домовився про трансфер півзахисника ПСВ.