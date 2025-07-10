Німеччина

Американський півзахисник має замінити Вірца, який перейшов до Ліверпуля.

Леверкузенський Баєр погодив трансфер 23-річного півзахисника ПСВ Маліка Тілльмана. Німецький клуб активує клаусулу в контракті футболіста, яка складає 35 мільйонів євро.

Контракт із Тілльманом буде підписано до літа 2030 року. Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження у США, після чого угода набуде чинності. У керівництві Баєра прямо заявляють, що американця розглядають як заміну Флоріану Вірцу, який цього літа перебрався до англійського Ліверпуля.

Малік Тілльман є вихованцем мюнхенської Баварії. Сезон-2023/24 він провів у складі ПСВ на правах оренди, а згодом був викуплений клубом з Ейндговена за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні футболіст провів 34 матчі у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та п'ятьма результативними передачами.

Баєр завершив сезон Бундесліги-2024/25 на другому місці. Старт у новому чемпіонаті команда розпочне 23 серпня домашнім матчем проти Гоффенхайма.

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