Німеччина

Досвідчений форвард приєднається до новачка Бундесліги за 1,5 млн євро, а "бики" виплатять гравцеві компенсацію.

Перехід нападника Юссуфа Поульсена з РБ Лейпциг до Гамбурга перебуває на фінальній стадії.

Як повідомляє Sky Sport DE, сторони досягли принципової згоди щодо трансферу 31-річного данського гравця. Сума угоди складе до 1,5 млн євро з урахуванням бонусів.

Поульсен, який виступав за РБ Лейпциг із 2013 року, залишить клуб після 12 років у складі "биків".

За інформацією журналіста Філіппа Гінце, "бики" також виплатять гравцеві компенсацію у розмірі понад 1 млн євро, тоді як його зарплата у Гамбурзі складатиме близько 2 млн.

У найближчі дні Поульсен пройде медичне обстеження та підпише контракт із Гамбургом. У минулому сезоні данський форвард провів 604 хвилини у 29 матчах усіх турнірів та забив 5 голів (усього за РБ Лейпциг: 95 голів та 66 асистів у 425 поєдинках).

Раніше повідомлялося, що форвард Деві Зельке, який став найкращим бомбардиром минулого сезону Другої Бундесліги та допоміг Гамбургу повернутися в еліту вперше за сім років, на правах вільного агента може повернутися до Лейпцига.