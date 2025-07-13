Із "биками" данець пройшов шлях від третього за статусом німецького дивізіону до "еліти".
Юссуф Поульсен, hsv.de
13 липня 2025, 22:51
Гамбург на своєму офіційному сайті оголосив про перехід центрального нападника РБ Лейпциг Юссуфа Поульсена.
Клубу, що повернувся до Бундесліги, трансфер 31-річного данця обійшовся в 1,5 млн євро з бонусами (Sky Sport DE). Повідомляється, що контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2027 року.
У липні 2013-го РБ Лейпциг виклав за перехід Поульсена рідному для нього Люнгбю 1.55 млн. На рахунку Юссуфа 95 голів і 66 асистів у 425-ти матчах (рекордсмен) за "биків" у всіх турнірах, а також перемоги в Кубку (х2) і Суперкубку Німеччини.
Виконавець танзанійського походження має 14 результативних ударів і 13 гольових передач у 87-ми поєдинках за збірну Данії.
Нагадаємо, нещодавно Гамбург попрощався з центрфорвардом Деві Зельке.