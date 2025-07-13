Німеччина

Із "биками" данець пройшов шлях від третього за статусом німецького дивізіону до "еліти".

Гамбург на своєму офіційному сайті оголосив про перехід центрального нападника РБ Лейпциг Юссуфа Поульсена.

Клубу, що повернувся до Бундесліги, трансфер 31-річного данця обійшовся в 1,5 млн євро з бонусами (Sky Sport DE). Повідомляється, що контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2027 року.

У липні 2013-го РБ Лейпциг виклав за перехід Поульсена рідному для нього Люнгбю 1.55 млн. На рахунку Юссуфа 95 голів і 66 асистів у 425-ти матчах (рекордсмен) за "биків" у всіх турнірах, а також перемоги в Кубку (х2) і Суперкубку Німеччини.

Виконавець танзанійського походження має 14 результативних ударів і 13 гольових передач у 87-ми поєдинках за збірну Данії.

Нагадаємо, нещодавно Гамбург попрощався з центрфорвардом Деві Зельке.