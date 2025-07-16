Німеччина

Зірковий вінгер Фрайбурга близький до трансферу за 20 мільйонів євро.

Вінгер Фрайбурга Рітсу Доан цього літа має змінити клуб — за інформацією авторитетного німецького видання BILD, 26-річний гравець збірної Японії вирішив приєднатися до Айнтрахта з Франкфурта.

Очікується, що найближчим часом сторони погодять особисті умови контракту, і футболіст підпише угоду до 2030 року.

Наступний етап — переговори між Айнтрахтом та Фрайбургом. У контракті Доана прописана клаусула в розмірі 27 млн євро, але, за інформацією джерела, клуб готовий відпустити гравця за суму близько 20 млн.

Минулого сезону Доан провів 35 матчів у всіх турнірах, відзначився 10 голами та 9 результативними передачами. Його трансфер стане суттєвим фінансовим надходженням для Фрайбурга, який цього літа вже витратив понад 30 мільйонів євро на новачків.