Німеччина

Клуб відхилить пропозицію мюнхенців, навіть якщо пропозиція перевищить вищезгадану суму.

Штутгарт прийняв внутрішнє рішення щодо майбутнього свого талановитого нападника Ніка Вольтемаде.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, клуб не збирається продавати 23-річного німецького форварда навіть у разі, якщо Баварія підвищить свою пропозицію до 60 млн євро.

Раніше з’являлася інформація, що Штутгарт готовий розпочати переговори від 65 млн євро, але джерела всередині клубу це не підтверджують — зазначає інсайдер.

Наразі неясно, якою є фінансова межа Баварії у переговорах. Керівництва клубів поки не планували особистих зустрічей для обговорення потенційного трансферу, і позиції сторін залишаються жорсткими.

У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти. На цьогорічному літньому молодіжному Євро-2025 (U-21) він став найкращим бомбардиром, відзначившись шістьма голами та трьома асистами в п'яти матчах (506 хвилин).

Раніше повідомлялося, що Баварія пропонувала 45 млн євро за Ніка Вольтемаде, але отримала відмову від Штутгарта.