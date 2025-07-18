Клуб відхилить пропозицію мюнхенців, навіть якщо пропозиція перевищить вищезгадану суму.
Нік Вольтемаде, Getty Images
18 липня 2025, 22:30
Штутгарт прийняв внутрішнє рішення щодо майбутнього свого талановитого нападника Ніка Вольтемаде.
За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, клуб не збирається продавати 23-річного німецького форварда навіть у разі, якщо Баварія підвищить свою пропозицію до 60 млн євро.
Раніше з’являлася інформація, що Штутгарт готовий розпочати переговори від 65 млн євро, але джерела всередині клубу це не підтверджують — зазначає інсайдер.
Наразі неясно, якою є фінансова межа Баварії у переговорах. Керівництва клубів поки не планували особистих зустрічей для обговорення потенційного трансферу, і позиції сторін залишаються жорсткими.
У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти. На цьогорічному літньому молодіжному Євро-2025 (U-21) він став найкращим бомбардиром, відзначившись шістьма голами та трьома асистами в п'яти матчах (506 хвилин).
Раніше повідомлялося, що Баварія пропонувала 45 млн євро за Ніка Вольтемаде, але отримала відмову від Штутгарта.