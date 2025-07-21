Німеччина

Леверкузен відхилив перші пропозиції, але претенденти готують нові покращені офери.

Центральний півзахисник леверкузенського Баєра Граніт Джака може змінити клуб цього літа.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Сандерленд та Фенербахче є двома найбільш реальними претендентами на підписання 32-річного швейцарського гравця.

За інформацією джерела, обидва клуби вже подали свої пропозиції, але Леверкузен їх відхилив.

Очікується, що англійський та турецький клуби покращать свої офери, аби переконати Баєр продати одного зі своїх лідерів. Трансфер залишається можливим, і тепер усе залежить від того, чи зможуть клуби домовитися щодо умов угоди.

Граніт Джака приєднався до Баєра з Арсеналу влітку 2023 року за 15 мільйонів євро та став одним із ключових гравців команди. У минулому сезоні він провів 49 матчів, забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.