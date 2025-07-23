Мюнхенці готові поліпшити офер лише при зустрічі віч-на-віч; Штутгарт поки відмовляється від переговорів, форварда чекають у таборі в Тегернзеє 28 липня.
Нік Вольтемаде, Getty Images
23 липня 2025, 00:20
Баварія, за участю керівників Ян-Крістіана Дрізена та Макса Еберля, ухвалила рішення наразі не надсилати третю письмову пропозицію щодо трансферу нападника Ніка Вольтемаде.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб готовий переглянути й підвищити попередній офер, але виключно в рамках особистих перемовин із Штутгартом.
Втім, Штутгарт на цьому етапі відмовляється від зустрічі та не бажає продовжувати переговори. Сторони залишаються на жорстких позиціях, і прогрес у справі залежатиме від того, чи погодяться вони сісти за стіл переговорів.
23-річного Вольтемаде очікують у тренувальному таборі Штутгарта в Тегернзе 28 липня. Не виключено, що саме в ці дні може відбутися особистий контакт між клубами, який зрушить переговори з мертвої точки.