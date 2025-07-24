Німеччина

Мюнхенці сподіваються закрити трансфер вінгера Ліверпуля за 7—10 днів і пропонують бонус у вигляді відсотка від майбутнього продажу.

Баварія активно працює над трансфером Луїса Діаса з Ліверпуля, однак не має наміру платити за колумбійського вінгера понад 80 мільйонів євро. Як повідомляє німецьке видання Sport Bild, мюнхенський клуб визначив для себе верхню межу вартості угоди та розміру заробітної плати гравця.

Очікується, що сторони можуть домовитися про суму в районі 75 мільйонів євро, а для досягнення компромісу Баварія готова включити до угоди відсоток від перепродажу футболіста в майбутньому.

Керівництво німецького гранда налаштоване оптимістично й розраховує завершити перемовини з Ліверпулем протягом наступного тижня.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У минулому сезоні Луїс Діас провів 50 матчів за Ліверпуль, забив 17 голів і віддав 8 результативних передач.