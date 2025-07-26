В Менхенгладбах їде черговий японець.
Сюто Матіно, borussia
26 липня 2025, 13:57
Боруссія Менхенгладбах оформила трансфер нападника Сюто Матіно з Гольштайн Кіль. Про це повідомляє офіційний сайт "лошат".
Зазначається, що 25-річний японець уклав контракт із новим клубом до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Боруссія М заплатила вісім мільйонів євро за Матіно.
В новій команді гравець збірної Японії виступатиме під 18-м номером.
Минулого сезону Сюто Матіно відіграв за Гольштайн Кіль 34 матчі, забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Боруссія М орендувала Табаковича.