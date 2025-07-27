Німеччина

Склад "швабів" поповнив Чема Андрес.

Центральний півзахисник Чема Андрес перебрався з мадридського Реала до Штутгарта, передає офіційний сайт "швабів".

Контракт із 20-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 3 млн євро. Штутгарт гравець представлятиме у футболці з 30-м номером.

Андрес дебютував за Реал Мадрид у січні 2025 року. Загалом на його рахунку участь у трьох матчах (всі турніри) клубу, у системі якого він перебував із липня 2018-го.

Чема став четвертим літнім новачком Штутгарта. Раніше учасник Бундесліги посилився Лоренцом Ассіньйоном (з. Ренн, 12 млн), Ноа Дарвіхом (п. Барса Атлетік, 1 млн) і Лазаром Йовановичем (н. Црвена Звезда, 5 млн).