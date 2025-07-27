Мюнхенці посиляться фланговим нападником Ліверпуля.
Луїс Діас, Getty Images
27 липня 2025, 15:29
Баварія й Ліверпуль досягнули прориву в переговорах стосовно трансферу лівого вінгера англійців Луїса Діаса, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
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Повідомляється, що перехід 28-річного колумбійця до німецького клубу можна вважати завершеним. Сума трансферу складе до 75 млн євро. Першу пропозицію, у розмірі 67,5 млн, 20-разовий чемпіон Англії відхилив.
Діас підпише розрахований щонайменше до кінця червня 2029 року контракт із Баварією. Сторони узгоджують останні деталі, медогляд відбудеться протягом наступного тижня (28.07-03.08).
До Ліверпуля Луїс приєднався в січні 2022-го, залишивши Порту. За даними журналіста Бена Джейкобса, португальці заробили 45+4 млн.
На рахунку колумбійця 41 гол і 23 асисти в 148-ми матчах (всі турніри) за "червоних", з яким він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Англії, а також Кубок англійської ліги (х2).