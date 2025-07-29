Німеччина

37-річний воротар залишиться запасним голкіпером мюнхенців.

Баварія оголосила про підписання нового контракту з воротарем Свеном Ульрайхом, повідомляє пресслужба клубу. 37-річний німець, який приєднався до мюнхенців у 2015 році, залишиться в команді ще на один сезон, до літа 2026 року.

Ульрайх, який у сезоні-2024/25 провів лише два матчі за Баварію, включаючи одну гру "на нуль", є надійним запасним голкіпером після Мануеля Ноєра.

За час у клубі він дев’ять разів вигравав Бундеслігу, тричі Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів-2019/20. Його досвід і лояльність до клубу високо цінуються головним тренером Венсаном Компані, який розраховує на ветерана в ролі другого воротаря.

Раніше повідомлялося, що Баварія близька до підписання Вольтемаде.