Німеччина

Сума трансферу становитиме 50 мільйонів євро.

Нападник Штутгарта Нік Вольтемаде незабаром може стати гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу наблизилося до позитивного результату трансферних переговорів щодо 23-річного німця.

Зазначається, що сума трансферу становитиме близько 50 мільйонів євро, а сам футболіст вже погодив контракт до літа 2030 року.

Минулого сезону Вольтемаде провів 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що перехід Луїса Діаса до Баварії можна вважати завершеним.