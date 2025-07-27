Нападник Штутгарта Нік Вольтемаде незабаром може стати гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу наблизилося до позитивного результату трансферних переговорів щодо 23-річного німця.

Зазначається, що сума трансферу становитиме близько 50 мільйонів євро, а сам футболіст вже погодив контракт до літа 2030 року.

Минулого сезону Вольтемаде провів 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що перехід Луїса Діаса до Баварії можна вважати завершеним.