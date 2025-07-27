Сума трансферу становитиме 50 мільйонів євро.
Нік Вольтемаде, Getty Images
27 липня 2025, 20:36
Нападник Штутгарта Нік Вольтемаде незабаром може стати гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу наблизилося до позитивного результату трансферних переговорів щодо 23-річного німця.
Зазначається, що сума трансферу становитиме близько 50 мільйонів євро, а сам футболіст вже погодив контракт до літа 2030 року.
Минулого сезону Вольтемаде провів 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що перехід Луїса Діаса до Баварії можна вважати завершеним.