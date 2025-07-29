Німеччина

Фланговий нападник збірної Бельгії отримав два конкретні запити з АПЛ — він може залишити Арсенал.

Боруссія Дортмунд зацікавилася універсальним нападником Леандро Троссаром із Арсенала — 30-річний бельгієць може змінити клуб у це трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг з Sky Sport Deutschland, дортмундці уважно стежать за ситуацією навколо гравця.

Окрім Дортмунда, Троссар має два конкретні варіанти продовження кар’єри в англійській Прем’єр-лізі — наразі імена клубів не розголошуються. Його контракт з Арсеналом чинний до літа 2026 року, але можливість трансферу вже цього літа не виключається.

Минулого сезону Троссар провів за Арсенал 56 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 10 асистів. Утім, прихід Ноні Мадуеке та бажання Арсеналу закріпити трансферну кампанію угодою з Еберечі Езе можуть стати причиною для завершення шляху Леандро на Емірейтс.