За даними transfermarkt, перехід колумбійця обійшовся клубу з Мюнхена в 70+5 млн євро.
Луїс Діас, fcbayern.com
30 липня 2025, 11:34
Лівий вінгер Луїс Діас нещодавно приєднався до Баварії, залишивши Ліверпуль.
За даними порталу transfermarkt, клуб Бундесліги виклав за 28-річного колумбійця 70+5 млн євро. Це зробило його третім найдорожчим новачком в історії мюнхенців.
Зазначимо, що для Ліверпуля цей продаж став третім найбільшим після Філіппе Коутіньйо (135 млн, Барселона, січень 2018) і Луїса Суареса (81,72 млн, Барселона, липень 2014).
Нагадаємо, із Баварією Діас підписав чотирирічний контракт, отримавши футболку з 14-м номером.