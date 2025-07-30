Німеччина

За даними transfermarkt, перехід колумбійця обійшовся клубу з Мюнхена в 70+5 млн євро.

Лівий вінгер Луїс Діас нещодавно приєднався до Баварії, залишивши Ліверпуль.

За даними порталу transfermarkt, клуб Бундесліги виклав за 28-річного колумбійця 70+5 млн євро. Це зробило його третім найдорожчим новачком в історії мюнхенців.

Зазначимо, що для Ліверпуля цей продаж став третім найбільшим після Філіппе Коутіньйо (135 млн, Барселона, січень 2018) і Луїса Суареса (81,72 млн, Барселона, липень 2014).

Нагадаємо, із Баварією Діас підписав чотирирічний контракт, отримавши футболку з 14-м номером.