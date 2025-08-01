Німеччина

"Синьо-білі" розраховують на досвідченого голкіпера.

Воротар Олівер Бауманн оновив свою угоду з Гоффенгаймом, передає офіційний сайт клубу.

Раніше контракт із 35-річним німцем втрачав чинність наприкінці червня 2026-го. Деталі нового договору про співпрацю з капітаном не розголошуються.

Бауманн представляє Гоффенгайм із липня 2014 року. Тоді рідний для Олівера Фрайбург отримав за нього 5,5 млн євро.

За "синьо-білих" голкіпер провів 403 матчі в усіх турнірах, пропустив 650 голів і 82 рази зберіг свої ворота "сухими". У чотирьох поєдинках (два "сухих") за збірну Німеччини гравець пропустив чотири гола.

Нагадаємо, нещодавно оборонця Гоффенгайма орендував берлінський Уніон.