Німеччина

Українець в старті команди Клозе.

Німецький Нюрнберг у першому турі нового сезону Бундесліги 2 гратиме на виїзді проти Ельферсбергу.

Головний тренер баварського клубу Мірослав Клозе визначився зі стартовим складом на вищезгадану гру в якому місце знайшлося 17-річному українському нападнику Артему Степанову.

Зазначимо, що це буде дебютний офіційний матч для форварда у складі Нюрнберга за який він виступає на правах річної оренди з леверкузенського Баєра.

Матч між Нюрнбергом та Ельферсбергом відбудеться сьогодні, о 14:00 за київським часом.