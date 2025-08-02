Українець в старті команди Клозе.
Artem Stepanov, getty images
02 серпня 2025, 13:45
Німецький Нюрнберг у першому турі нового сезону Бундесліги 2 гратиме на виїзді проти Ельферсбергу.
Головний тренер баварського клубу Мірослав Клозе визначився зі стартовим складом на вищезгадану гру в якому місце знайшлося 17-річному українському нападнику Артему Степанову.
Зазначимо, що це буде дебютний офіційний матч для форварда у складі Нюрнберга за який він виступає на правах річної оренди з леверкузенського Баєра.
Матч між Нюрнбергом та Ельферсбергом відбудеться сьогодні, о 14:00 за київським часом.