Німеччина

Вдалий старт зборів для українського форварда.

Нюрнберг вже розпочав підготовку до старту нового сезону у Другій Бундеслізі.

Першим суперником команди виступив клуб із районної ліги – Герсбрук, який був розгромлений з рахунком 13:0.

У стартовому складі на цей матч вийшов український форвард Артем Степанов, який оформив покер.

"За такої спеки було справді важко, але це частина підготовки. Ми повинні багато працювати. Звичайно, я радий своїм першим голам, але загалом я задоволений грою команди. Також було дуже приємно бачити стільки вболівальників на трибунах", – сказав Степанов.

Нагадаємо, 17-річний українець перебрався до Нюрнберга цього літа з Баєра на правах оренди.

За підсумками минулого сезону Нюрнберг посів десяте місце у Другій Бундеслізі.