Вдалий старт зборів для українського форварда.
Артем Степанов, ФК Нюрнберг
02 липня 2025, 11:57
Нюрнберг вже розпочав підготовку до старту нового сезону у Другій Бундеслізі.
Першим суперником команди виступив клуб із районної ліги – Герсбрук, який був розгромлений з рахунком 13:0.
У стартовому складі на цей матч вийшов український форвард Артем Степанов, який оформив покер.
"За такої спеки було справді важко, але це частина підготовки. Ми повинні багато працювати. Звичайно, я радий своїм першим голам, але загалом я задоволений грою команди. Також було дуже приємно бачити стільки вболівальників на трибунах", – сказав Степанов.
Нагадаємо, 17-річний українець перебрався до Нюрнберга цього літа з Баєра на правах оренди.
За підсумками минулого сезону Нюрнберг посів десяте місце у Другій Бундеслізі.