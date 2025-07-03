Німеччина

Легендарний німець задоволений українським нападником.

Головний тренер німецького Нюрнберга Мірослав Клозе висловився про українського нападника команди Артема Степанова, якого орендували у леверкузенського Баєра. Його слова наводить Bild.

"Ми не дарма так багато працювали над орендою Степанова, тому що вважаємо, у нього дуже великий потенціал і він нам сильно допоможе. Він заслужено грав у такому великому клубі, як Баєр", — заявив Клозе.

Зазначимо, що Артем Степанов у своїй дебютній грі за Нюрнберг оформив гольовий покер.

За підсумками минулого сезону Нюрнберг посів десяте місце у Другій Бундеслізі.

Раніше Мірослав Клозе поділився враженнями від підписання 17-річного українця.