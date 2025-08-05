Німеччина

Чеський фулбек змінив клубну прописку вперше з жовтня 2020 року.

Правий захисник Владімір Цоуфал підписав контракт із Гоффенгаймом, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 32-річним чехом розраховано до кінця червня наступного року. Свій колишній клуб, а саме Вест Гем Юнайтед, гравець залишив на правах вільного агента. Гоффенгайм Цоуфал представлятиме у футболці з 34-м номером.

За лондонський клуб Владімір виступав із жовтня 2020 року. Тоді Славія Прага отримала за нього 6 млн євро. На рахунку фулбека 20 асистів у 180-ми матчах (всі турніри) за "молотобійців", з яким він виграв Лігу конференцій-2022/23.

На клубному рівні Цоуфал також представляв Слован Ліберець, Опаву й Глучін. У 55-ти поєдинках за збірну Чехії фланговий оборонець відзначився одним результативним ударом і 12-ма гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Гоффенгайм продовжив контракт зі своїм капітаном Олівером Бауманном.