Италия

Марокканский защитник поделился мнением о Криштиану Роналду.

Защитник Ювентуса, ныне выступающий на правах аренды за Аль-Духаиль, Мехди Бенатья рассказал интересную историю, связанную со звездным форвардом туринского клуба Криштиану Роналду.

"На игру против Аталанты я и Роналду оказались на скамейке запасных, потому что через три дня нам предстоял еще один матч, и тренер хотел задействовать ротацию.

Когда мы ехали в автобусе обратно из Бергамо, Криштиану прислал мне сообщение: "Что ты собираешься делать сейчас?" Я сказал ему: "Сейчас одиннадцать часов вечера. Я отправлюсь домой".

А он мне отвечает: "Ты не хочешь позаниматься в тренажерном зале? Я не поработал и мне это нужно. Ты идешь?" Я ответил, что было одиннадцать часов ночи, и я просто хотел вернуться домой и посмотреть телевизор.

В тот момент я понял, что Криштиану — ненормальный человек. Когда ты тренируешься с ним, то начинаешь уважать его еще больше, потому что видишь, что он пожертвовал всей своей жизнью ради футбола", - рассказал Бенатья в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл 19 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Мехди Бенатья поделился мнением о своем экс-наставнике и действующем главном тренере Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.