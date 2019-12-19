Португалец прокомментировал свой эффектный удар в матче против Сампдории.
Криштиану Роналду, getty images
19 декабря 2019, 10:38
Нападающий Криштиану Роналду, который в игре против Сампдории забил гол, подпрыгнув на 71 сантиметр и ударив по мячу на высоте 2 метра 56 сантиметров, высказал свое мнение об эпизоде.
"Я очень доволен результатом, это была очень сложная игра, и Сампдория сегодня сыграла хорошо. Вся команда показала правильное отношение в матчу. Это был хороший гол, и я рад помочь команде тремя очками".
"У меня были проблемы с коленом в течение месяца, но теперь это прошло, и я чувствую себя хорошо физически. Я хочу помочь Юве выиграть матчи и титулы", — сказал Роналду Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что португалец может и вовсе завершись карьеру в итальянской команде.