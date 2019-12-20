Италия

Бразилец испытывает проблемы со здоровьем.

Защитник Ювентуса Алекс Сандро может пропустить матч с Лацио в рамках Суперкубка Италии, сообщает портал Football Italia.

Алекс Сандро получил повреждение в матче с Сампдорией (2:1) в минувшую среду, покинув поле в на 82-й минуте. Точные сроки восстановления 28-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне бразилец провел 17 поединков в футболке "бьянконери", отличившись четырьмя голами.

В лазарете Ювентуса также продолжает находиться голкипер Войцех Щесны.

Матч Ювентус – Лацио состоится в Рияде в воскресенье, 22 декабря.

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