Бразилец испытывает проблемы со здоровьем.
Алекс Сандро, Getty Images
20 декабря 2019, 08:47
Защитник Ювентуса Алекс Сандро может пропустить матч с Лацио в рамках Суперкубка Италии, сообщает портал Football Italia.
Алекс Сандро получил повреждение в матче с Сампдорией (2:1) в минувшую среду, покинув поле в на 82-й минуте. Точные сроки восстановления 28-летнего игрока пока остаются неизвестными.
В текущем сезоне бразилец провел 17 поединков в футболке "бьянконери", отличившись четырьмя голами.
В лазарете Ювентуса также продолжает находиться голкипер Войцех Щесны.
Матч Ювентус – Лацио состоится в Рияде в воскресенье, 22 декабря.
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