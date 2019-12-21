Италия

"Россонери" попытаются заполучить юного центрбека.

Защитник Цюриха Бечир Омерагич попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Россонери" хотят заполучить швейцарского центрбека в январе и уже начали переговоры по его трансферу.

Омерагич является одним из самых многообещающих молодых защитников в Европе. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 9 поединков в футболке Цюриха. В активе защитника имеется 3 матча в составе сборной Швейцарии U-19.

Ранее сообщалось, что Милан ведет переговоры с Барселоной по Тодибо.

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